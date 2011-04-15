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29/06/2020
17:04

Стоимость проезда по ЦКАД составит 2.5 руб. за км

Стоимость проезда по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) составит 2.5 руб. за километр. Об этом заявил председатель правления "Автодор" Вячеслав Петушенко, говорится в сообщении Стройкомплекса.

Первый, третий и пятый участки ЦКАД должны быть построены в октябре 2020 года, четвертый - в октябре 2021 года.

Второй участок ЦКАД пройдет от М-1 "Беларусь" до М-11 "Москва - Санкт-Петербург". Его длина составит 121.6 км. Строительство начнется после 2022 года.

Напомним, ЦКАД А-113 пройдет по территории Подмосковья и Новой Москвы на расстоянии 50 км от МКАД, параллельно Малому (А107, "Малая бетонка") или Большому (А108 "Большая бетонка") кольцу. Длина скоростной магистрали составит 336.456 км. Строительство ЦКАД является одним из приоритетных государственных инфраструктурных проектов. Эта трасса станет ключевым элементом транспортной системы Московского региона.

"AK&M" от 29.06.2020
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