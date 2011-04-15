Перевозки пассажиров по "единому" билету в Крым возобновятся с 10 июля

В целях обеспечения транспортной доступности Крымского полуострова АНО "Единая транспортная дирекция" с 10 июля возобновляет перевозки пассажиров из регионов РФ в Республику Крым и в обратном направлении. Об этом сообщает Минтранс РФ.



Перевозки автобусами по "единому" билету с использованием железнодорожного и воздушного транспорта в туристический сезон 2020 года будут осуществляться от железнодорожных вокзалов Краснодара и Анапы и через международный аэропорт Анапы "Витязево" в четыре города Крыма: Алушту, Ялту, Феодосию и Судак.



На протяжении всего маршрута по "единому билету" пассажиров сопровождает служба поддержки. В частности, организована круглосуточная бесплатная "горячая линия", работа координаторов непосредственно в местах посадки и пересадки в транспортные средства, помощь с размещением багажа, в том числе пассажирам с детьми, пенсионерам и маломобильным пассажирам, взаимодействие с пассажирами в группах популярных социальных сетей.



"Единый" билет в Крым можно приобрести с 1 июля 2020 года. Билеты с использованием железнодорожной составляющей можно оформить в кассах любого железнодорожного вокзала, в кассах агентских сетей АО "ФПК", а также на сайте ОАО "РЖД". Билет с использованием авиационного транспорта можно приобрести через агентскую сеть ТКП.



За шесть курортных сезонов с 2014 года "Единая транспортная дирекция" перевезла более 2.3 млн пассажиров.



"AK&M" от 29.06.2020