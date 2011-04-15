Производство Nissan в мае сократилось на 62.6%

Мировое производство Nissan в мае 2020 года сократилось на 62.6%. Об этом говорится в сообщении компании.



Производство в Японии сократилось на 78.7%, за пределами Японии - на 59.9%. Производство в Китае превзошло прошлогодние результаты на 2.1%.



Мировые продажи Nissan в мае снизились на 37.3%. Продажи, включая микроавтобусы в Японии, снизились на 44.9%, за пределами Японии - на 36.6%. Продажи в Китае превзошли прошлогодние результаты на 6.7%, установив рекорд для мая месяца.



Экспорт из Японии в мае снизился на 83.0%.

Nissan Motor Co., Ltd. - глобальная автомобилестроительная компания, которая предлагает более 60 моделей под брендами Nissan, Infiniti и Datsun. Головной офис Nissan расположен в городе Иокогама (Япония). Деятельность компании охватывает шесть регионов: Азия и Океания, Африка, Ближний Восток и Индия, Китай, Европа, Латинская Америка и Северная Америка. С марта 1999 года Nissan совместно с французской автомобилестроительной компанией Renault входит в Альянс Renault-Nissan. В 2016 году Nissan приобрёл 34% акций компании Mitsubishi Motors, которая стала третьим полноправным членом альянса.



ООО "Ниссан Мэнуфакчуринг РУС" является официальным представителем изготовителя Nissan на российском рынке.



"AK&M" от 29.06.2020