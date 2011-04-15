В Тульской области до 2022 года будет построено 49 газопроводов по программе газификации регионов РФ

АО "Газпром газораспределение Тула" в 2020 году начнет строительство 20 межпоселковых газопроводов в рамках программы газификации регионов РФ ПАО "Газпром". Об этом говорится в сообщении компании "Газпром межрегионгаз".



Протяженность объектов составит более 90 км, объем инвестиций Газпрома — более 1 млрд руб. Договор на производство работ с компанией заключен в июне текущего года.



Всего в Тульской области за счет инвестиций Газпрома с 2020 по 2022 год запланировано строительство 49 газопроводов объемом более 250 км. Это позволит создать условия для газификации населенных пунктов в Куркинском, Щекинском, Белевском, Ясногорском, Заокском, Веневском, Дубенском, Киреевском, Суворовском, Узловском, Воловском, Одоевском, Алексинском районах, на территории бывшего Ленинского района и в Новомосковском городском округе.



АО "Газпром газораспределение Тула" входит в Группу "Газпром межрегионгаз". Основное направление деятельности компании АО "Газпром газораспределение Тула" — газоснабжение жителей Тульской области, крупных промышленных и торговых предприятий.



ООО "Газпром межрегионгаз" - специализированное 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром". Основной вид деятельности - реализация на территории РФ природного газа. Среди приоритетных направлений деятельности Газпром межрегионгаза - обеспечение надежных и бесперебойных поставок природного газа всем категориям потребителей РФ, участие в газификации регионов, упорядочение и повышение эффективности систем газораспределения, внедрение технологий энергосбережения и энергобезопасности. "Газпром межрегионгаз" через 53 региональные компании по реализации газа и их филиалы обеспечивает газоснабжение всех категорий потребителей и осуществляет учёт потребления газа в 69 регионах РФ.



"AK&M" от 29.06.2020