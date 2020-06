Газпром разместил облигации на $1 млрд

ПАО "Газпром" 29 июня 2020 года разместило облигации на $1 млрд. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на LSE.



Облигации подлежат погашению 29 июня 2027 года.

Газпромбанк и J. P. Morgan выступили в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров, а банк IMI, NATIXIS и ВТБ Капитал выступили в качестве совместных ведущих менеджеров и букраннеров по отношению к банкнотам.



Вырученные средства будут направлены на общекорпоративные цели.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Прибыль Газпрома по МСФО за 2019 год упала на 17% до 1.269 трлн руб. с 1.529 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.203 трлн руб. против 1.456 трлн руб. Прибыль от продаж сократилась на 42% до 1.12 трлн руб. с 1.93 трлн руб., прибыль до налогообложения - на 12.2% до 1.627 трлн руб. с 1.852 трлн руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) уменьшилась на 7% и составила 7.659 трлн руб. Уменьшение выручки от продаж в основном вызвано снижением выручки от продажи газа в Европу и другие страны.



"AK&M" от 29.06.2020