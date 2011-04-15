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29/06/2020
17:57

СК "Ингосстрах-Жизнь" продала более 2.5 тыс. полисов "СтопКоронавирус" и получила более 100 обращений от заболевших клиентов

СК "Ингосстрах-Жизнь" продала более 2.5 тыс. полисов "СтопКоронавирус" и получила более 100 обращений от заболевших клиентов. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.

В структуре заявленных убытков наибольшее число относится к клиентам в возрасте от 30 до 39 лет (42%), далее следует возрастная группа 40-49 лет (29%), на клиентов в возрасте 20-29 лет приходится 16%. При этом на возрастные группы 3-19 лет приходится 3% заявленных случаев, на возрастную группу 50-59 лет приходится 10% заявленных случаев. При этом 75% случаев заявлено мужчинами. При этом 39% заявителей, предоставивших документы на выплату, являются медицинскими специалистами - врачами.

"Продукт "СтопКоронавирус" стал доступной и удобной возможностью обеспечить финансовую защиту в условиях пандемии. Мы стремимся поддержать наших клиентов в непростых экономических условиях и стараемся оказать всю необходимую помощь в сборе и подготовке документов, а также всегда готовы проконсультировать по вопросам получения страховой выплаты, - комментирует генеральный директор компании "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников. - Несмотря на снятие карантинных ограничений, клиенты сохраняют интерес к продукту, и мы планируем сохранить его в нашей продуктовой линейке".

С начала июня СК "Ингосстрах-Жизнь" производит выплаты по продукту "СтопКоронавирус". Общий размер возмещения по состоянию на 26 июня составил 646 тыс. руб.

ООО "Страховая компания "Ингосстрах - Жизнь" входит в группу "ИНГО" и специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней. Компания выделена из состава "Ингосстрах" в 2003 году в соответствии с законодательными требованиями о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни.

Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 29.06.2020
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