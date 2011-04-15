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29/06/2020
17:57

На МЦД-1 открылась станция "Славянский бульвар"

На первом Московском центральном диаметре (МЦД-1 "Одинцово - Лобня") открыта новая станция "Славянский бульвар". Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в сообщении Стройкомплекса.

Новый остановочный пункт расположен между Кунцевской и Фили МЦД-1, здесь есть пересадка на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии метро. Чтобы пересесть на метро, пассажирам достаточно спуститься с платформы в переход, который интегрирован с вестибюлем подземки.

Строительство станции началось в феврале 2019 года. Работы велись круглосуточно по специальной технологии без остановки движения поездов.

Ожидается, что новая станция МЦД-1 позволит разгрузить одноименную станцию метро "Славянский бульвар" примерно на 7%, а один из самых загруженных перегонов метро "Киевская - Парк Победы" - на 9%.

"AK&M" от 29.06.2020
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