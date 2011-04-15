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29/06/2020
18:26

Банк России определил альтернативные LIBOR процентные индикаторы

Банк России опубликовал перечень иностранных эталонных процентных индикаторов, соответствующих Принципам для финансовых индикаторов Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO). Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Предполагается, что указанные в перечне безрисковые эталонные процентные индикаторы будут применяться в качестве альтернативных LIBOR (London Interbank Offered Rate) и другим индикаторам, подлежащим замене в рамках глобальной реформы финансовых индикаторов, что повысит устойчивость функционирования финансового рынка.

Финансовые индикаторы, являясь ориентирами уровней процентных ставок, валютных курсов, стоимости ценных бумаг и товаров, играют важную роль в функционировании финансовых рынков и экономики в целом. Проблема справедливого формирования финансовых индикаторов и наличия процедур, препятствующих манипулированию, особенно остро встала перед регуляторами после глобального финансового кризиса 2008–2009 годов. Тогда триггером послужили выявленные случаи манипулирования механизмом установления ставок по основным процентным индикаторам денежного рынка по необеспеченным сделкам межбанковского кредитования, так называемым индикаторам IBOR (Interbank Offered Rate).

По мере необходимости Банк России будет актуализировать перечень альтернативных финансовых индикаторов.

"AK&M" от 29.06.2020
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