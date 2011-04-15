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29/06/2020
18:26

ФАС выявила картель в сфере ремонта освещения на 400 млн руб.

Московское УФАС признало ООО "Клирлайт рус" и ООО ИСК "Стройинвестпроект" нарушившими антимонопольное законодательство. Об этом говорится в сообщении ФАС.

Компании заключили картельный сговор при участии на торгах по ремонту электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на территории Московской области. Общая начальная (максимальная) цена контрактов (НМЦК) составила более 400 млн руб.

В ходе аукционов компании отказались от конкурентной борьбы друг с другом. Вследствие чего НМЦК снижалась минимально, и работы, являвшиеся предметом торгов, осуществлялись по завышенным ценам.


"AK&M" от 29.06.2020
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