ФАС выявила картель в сфере ремонта освещения на 400 млн руб.

Московское УФАС признало ООО "Клирлайт рус" и ООО ИСК "Стройинвестпроект" нарушившими антимонопольное законодательство. Об этом говорится в сообщении ФАС.



Компании заключили картельный сговор при участии на торгах по ремонту электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на территории Московской области. Общая начальная (максимальная) цена контрактов (НМЦК) составила более 400 млн руб.



В ходе аукционов компании отказались от конкурентной борьбы друг с другом. Вследствие чего НМЦК снижалась минимально, и работы, являвшиеся предметом торгов, осуществлялись по завышенным ценам.





"AK&M" от 29.06.2020