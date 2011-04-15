ВСС направил в Минфин предложения по стратегии развития страховой отрасли

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предложил соотнести стратегию развития страхового рынка на период до 2024 года с приоритетными направлениями деятельности Правительства РФ. По мнению союза, наибольший вклад страховая отрасль может внести в достижение национальных целей обеспечения устойчивого роста реальных доходов граждан, уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСС, РСА и НССО со ссылкой на президента ВСС Игоря Юргенса.



Он отметил, что развитие страхования может способствовать достижению каждой из национальных целей. При этом задачи страховой отрасли могут быть определены по большей части приоритетных направлений работы правительства. В первую очередь - по направлениям здравоохранения, цифровой экономики и связанным с ней информационным рискам, жилью и городской среде, в том числе обеспечению безопасности жизнедеятельности граждан, сельскому хозяйству, международной кооперации и экспорту, демографии и экологии.



В числе мер со стороны органов власти, которые необходимы как для достижения национальных целей, так и для развития страхования - стимулирование для страхователей использования страховой защиты, а также законодательное определение или модернизация некоторых видов страхования.



Стимулирование страхователей во многом может быть обеспечено за счет изменений налогообложения. Одна из возможных мер - расширение перечня видов добровольного страхования, взносы по которым могут быть отнесены на расходы в целях налогообложения прибыли организаций. Кроме того, предлагается изменить подход в части налоговых вычетов для граждан: по ДМС и страхованию от несчастных случаев может действовать социальный налоговый вычет, размер которого нужно индексировать. Размер налогового вычета для договоров инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) необходимо уравнять с налоговым вычетом для индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), подчеркивается в сообщении.



Также необходимо рассмотреть возможность снижения срока страхования по договорам страхования жизни, по которым предоставляется налоговый вычет, с нынешних 5-ти до 3-х лет. При этом для долгосрочных договоров накопительного страхования жизни необходимо ввести дополнительные налоговые льготы. Для страхователей-работодателей необходимо унифицировать льготы при заключении на сотрудников договоров накопительного страхования жизни со взносами в НПФ. Кроме того, необходимо провести анализ налогообложения юридических лиц для стимулирования заключения договоров долгосрочного страхования жизни работников (например, возможность без дополнительных налоговых затрат перевод договора на работника).



Помимо налоговых льгот, целесообразно определить также набор стимулов к заключению договоров страхования для повышения предсказуемости бюджетных расходов, например, создание на уровне государства мер, стимулирующих граждан к страхованию своего имущества.



В части законодательства по отдельным видам страхования, необходимо, в частности, использование механизма страхования гражданской ответственности и иных инструментов для защиты интересов граждан в случае причинения им вреда лицами, деятельность которых связана с пребыванием и массовым скоплением граждан. При этом необходимо законодательное закрепления повышенной ответственности лиц, деятельность которых связана с пребыванием и массовым скоплением граждан. Также необходимо распространение закона о страховании ответственности перевозчика за причинение вреда пассажиру (ОСГОП) на такси, разработка законодательства по страхованию ответственности владельцев беспилотных транспортных средств.



В ходе реформы контрольно-надзорной деятельности предложено установить законодательное требование о наличии договора страхования ответственности для отдельных субъектов предпринимательской деятельности в качестве условия осуществления соответствующих видов профессиональной деятельности. Поэтому в разрабатываемый проект Стратегии развития страховой деятельности дополнительно предложено включить меры по расширению и совершенствованию страхования гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам, ответственности при осуществлении профессиональной деятельности.



Кроме того, предлагается закрепить в стратегии необходимость продолжения реформы по индивидуализации тарифов в ОСАГО, которая позволит аккуратным автовладельцам существенно экономить на полисах обязательной “автогражданки”. Также необходима нормативная база и популяризация по страхованию киберрисков.



Для целей развития дистанционного оказания услуг, минимизации представляемых документов, сроков урегулирования убытков , предлагается предоставить страховщикам права на получение доступа к сведениям из государственных баз данных, в частности, к сведениям Росстата, ТФОМС, медицинских учреждений и иных баз данных,. Это предложение также направлено на противодействия страховому мошенничеству, пресечения действий недобросовестных участников страхового рынка и разработки новых страховых продуктов. Данная мера, в первую очередь, улучшить положение потребителей страховых услуг. Также предлагается на уровне закона закрепить роль созданного страховым сообществом Бюро страховых историй.



ВСС предлагает отказаться от идеи стандартизации страховых услуг, поскольку она может привести к ограничению конкуренции и удорожанию страховых услуг для потребителей. Вместо этого предлагается сосредоточиться на унификации процессов взаимодействия страховых организаций с контрагентами. В том числе - ввести унифицированные требования к документам по всем видам страхования, связанным с урегулированием убытков - как выдаваемых органами и организациями, так и представляемых страхователями страховщикам. Это позволит оптимизировать и ускорить процедуры урегулирования убытков и усилит защиту интересов застрахованных лиц (выгодоприобретателей).





"AK&M" от 29.06.2020