ФосАгро и Мурманская область подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве на 2020-2022 годы

ПАО "ФосАгро" и Правительство Мурманской области подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве на 2020-2022 годы. Об этом говорится в сообщении компании.



Общий объем финансирования программ, реализуемых ФосАгро и Мурманской областью, составит около 4 млрд руб.



Соглашение нацелено на обеспечение устойчивого социально-экономического развития Мурманской области, городов Кировск и Апатиты и Кировского филиала АО "Апатит" (входит в Группу "ФосАгро"). Оно предусматривает реализацию совместных инвестиционных проектов, проектов в области культуры и молодежной политики, развитие социальной, спортивной и туристической инфраструктуры. Стороны берут на себя обязательства по разработке стратегий и перспективных планов по созданию крупных инфраструктурных объектов на территории Кировска и Апатитов.



Более 1 млрд руб. будет направлено на развитие системы здравоохранения. Правительство Мурманской области направит в течение трех лет 350 млн руб. на проведение капитального ремонта лечебного корпуса Апатитско-Кировской центральной городской больницы (АКЦГБ), а компания "ФосАгро", в свою очередь, выделит 300 млн руб. на оснащение АКЦГБ современным оборудованием и повышение лечебных возможностей больницы в борьбе с COVID-19. Также ФосАгро выделит средства на организацию современной ПЦР-лаборатории для тестирования на коронавирус в медицинском центре "Тирвас".



На развитие среднего и средне-профессионального образования компания в рамках соглашения направит более 210 млн руб. В частности, продолжится реализация проектов "ДРОЗД" и "ФосАгро-школы", поддержку получат образовательные учреждения и филиалы Мурманского Арктического Государственного университета в Кировске и Апатитах.



Средства областного бюджета будут направлены на строительство и оснащение ФОК в Апатитах и реконструкцию культурно-досугового центра "Большевик" в Кировске. Почти 300 млн руб. стороны в рамках соглашения направят на развитие аэропорта "Хибины". Большое внимание будет уделено проектам по развитию инфраструктуры горнолыжного комплекса "Большой Вудьявр", на эти цели стороны выделят более 530 млн руб. В перечне совместных проектов на ближайшие три года - система искусственного оснежения трасс, увеличение количества освещенных трасс, приобретение современного оборудования и строительство панорамного ресторана. Из средств областного бюджета будет профинансировано строительство подъемника и административного здания для Кировской СДЮШОР. ФосАгро профинансирует строительство собственного спортивного комплекса для кировских воспитанников "ДРОЗД-Хибины".



Инвестиции в развитие добычных и обогатительных мощностей ГОК "Апатит" в ближайшие 5 лет превысят 60 млрд руб.



Новое соглашение является продолжением аналогичного документа, подписанного три года назад в рамках Петербургского международного экономического форума. Особое внимание в рамках соглашения, действовавшего в 2017-2019 годах, было уделено развитию Хибинского туристического кластера, проектам в области здравоохранения, образования и социальной сферы городов Кировск и Апатиты.



Фактические вложения ФосАгро составили 1.121 млрд (вместо планировавшихся изначально в рамках прошлого соглашения 695.2 млн руб.). Объем финансирования со стороны областного бюджета - 1.643 млрд руб.



В частности, за три года в сферу здравоохранения со стороны компании были направлены более 341 млн руб. Каждый год компания финансирует реабилитационно-восстановительное лечение более чем 2 тыс. жителей Кировска и Апатитов, включая ветеранов КФ АО "Апатит". В АКЦГБ запущена информационная система "Ариадна", приобретается необходимое оборудование и машины "скорой помощи".



В сферу культуры, образования и спорта направлено более 341 млн руб. Отдельно стоит отметить проекты по развитию лыжного стадиона "Тирвас", на котором дважды в год проходят всероссийские соревнования уровня FIS "Хибинская весна" и "Хибинская гонка". Из крупных инфраструктурных объектов социальной направленности и развития туристического кластера выделяются продолжение реконструкции аэропорта "Хибины" и возведение Ледового дворца в Кировске. В транспортную инфраструктуру Кировска инвестировано порядка 30 млн руб. На благотворительные проекты и адресную помощь ветеранам ВОВ компания направила более 150 млн руб.



ПАО "ФосАгро" (ИНН 7736216869) - российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Глобальные депозитарные расписки ФосАгро котируются на LSE и на российской бирже.



Скорректированная чистая прибыль ПАО "ФосАгро" по МСФО за 2019 год упала на 11.2% до 37.062 млрд руб. с 41.748 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль составила 49.408 млрд руб. против 22.135 млрд руб. Выручка выросла на 6.3% и составила 248.1 млрд руб., показатель EBITDA - на 0.9% до 75.6 млрд руб.



"AK&M" от 29.06.2020