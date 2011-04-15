Холдинг "Газпром-медиа" обновит управленческую команду. Об этом говорится в сообщении компании.



На позиции заместителей генерального директора будут назначены Светлана Фефилова, Юлия Голубева и Рубен Оганесов, в настоящий момент являющиеся советниками генерального директора.



Назначения вступят в силу соответственно 30 июня, 13 июля и 17 июля 2020 года.



Действующие заместители генерального директора - Алексей Краснов, Денис Секачев и Татьяна Доброхвалова приняли решение покинуть компанию.



В управленческой структуре холдинга первый заместитель генерального директора С.Баланова продолжит отвечать за стратегическое и корпоративное развитие, информационные технологии и комплекс цифровой трансформации. В дальнейшем распределение полномочий между заместителями будет уточнено в рамках разработки и утверждения новой стратегии холдинга.



АО "Газпром-медиа холдинг" - ведущий диверсифицированный медиахолдинг России и Восточной Европы, объединяет активы во всех сегментах медиа-рынка: телевидении, радио, прессе, кинопроизводстве и дистрибуции, интернет-платформах.



Холдинг управляет 9 эфирными телеканалами (НТВ, ТНТ, ТВ-3, "Пятница!", ТНТ4, "Матч ТВ", "Матч! Страна", 2х2, "Супер"), кинопроизводством и дистрибуцией ("Киностудия КИТ", "Централ Партнершип", Comedy Club Production, Good Story Media), производством и дистрибуцией тематических телеканалов ("Ред Медиа").



Также в портфель "Газпром-медиа" входят 10 радиостанций ("Авторадио", Energy, "Юмор FM", "Радио Romantika", Comedy Radio, Like FM, Relax FM, "Детское радио", "Эхо Москвы", 101.ru), активы в сегменте Интернет (Ruform, Premier), печати (издательства "Семь дней" и "Медиа Пресс").



"AK&M" от 30.06.2020