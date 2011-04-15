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30/06/2020
09:39

В России будут построены четыре новых энергоблока АЭС

В России будут построены четыре новых энергоблока АЭС. Как сообщает Росэнергоатом, начаты подготовительные работы по сооружению новых блоков в Ленинградской и Смоленской областях. Соответствующее решение подписал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев по итогам совещания об организации работ по сооружению блоков в Российской Федерации и назначении ответственных за реализацию инвестиционных проектов.

Комментируя данное решение генеральный директор А.Лихачев, слова которого приводятся в сообщении, отметил: "Российская атомная энергетика подошла к данному периоду с новыми разработанными типами АЭС - ВВЭР-1200 и ВВЭР-ТОИ. Эти проекты успешно реализуются не только в России, но и за рубежом. В них используются самые передовые достижения и разработки, отвечающие всем современным международным требованиям безопасности".

Данные проекты включены в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2035 года, утвержденную Правительством РФ.

В качестве референтного для новых блоков Ленинградской АЭС принят проект ВВЭР-1200, аналогичный первой очереди строительства Ленинградской АЭС-2. На Смоленской АЭС будет применен проект ВВЭР-ТОИ, аналогичный сооружаемому на Курской АЭС-2.

Застройщиком - техническим заказчиком обоих инвестиционных проектов выступит Концерн "Росэнергоатом", генеральными проектировщиками - АО "Атомпроект" (для ЛАЭС-2) и АО "Атомэнергопроект" (для САЭС-2), главным конструктором реакторных установок - АО ОКБ "Гидропресс", а научным руководителем в части ядерной и радиационной безопасности - НИЦ "Курчатовский институт".

"Новые энергоблоки придут на смену блокам с реакторами типа РБМК-1000, срок службы которых завершается в следующем десятилетии. По предварительным подсчётам, сооружение сразу на двух площадках создаст до 15 тыс. новых рабочих мест, обеспечит регулярные налоговые поступления в региональные и местные бюджеты", - подчеркнул генеральный директор концерна "Росэнергоатом" Андрей Петров, цитируемый в сообщении.

До конца текущего года на площадке сооружения новых энергоблоков N3 и N4 с реакторами ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2 будет подготовлен проект на выполнение подготовительных работ. На участке будущего строительства планируется сооружение временных бытовых строительных городков и промышленной базы. В период 2020-2022 годов будут организованы общественные слушания материалов обоснования лицензии и оценки воздействия на окружающую среду 3-го и 4-го энергоблоков для получения лицензии на сооружение энергоблоков. До 2022 года предстоит пройти экспертизу на основной проект сооружения.

Новые энергоблоки Смоленской АЭС-2 с реакторами ВВЭР-ТОИ общей мощностью 2510 мегаватт будут построены в 6 км от действующих энергоблоков САЭС. До конца 2020 года планируется разработать и утвердить план мероприятий по инвестиционному проекту "САЭС-2 энергоблоки N1, 2" и открыть финансирование для реализации мероприятий в соответствии с планом.

"AK&M" от 30.06.2020
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