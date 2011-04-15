Росимущество планирует в 2020 году приватизировать госимущество на 4 млрд руб., И.Петров

Росимущество планирует в 2020 году приватизировать госимущество на 4 млрд руб. Об этом заместитель руководителя Росимущества Илья Петров сообщил на круглом столе Комитета Совета Федерации по экономической политике, посвященном реализации программы приватизации федерального имущества в текущем году, говорится в сообщении ведомства.



И.Петров рассказал о ходе реализации программы приватизации в текущем году. В 2020 году в рамках выполнения Программы приватизации проданы 18 пакетов акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ, общая сумма сделок составила 3.10 млрд руб. Кроме того, проданы 29 объектов имущества государственной казны на сумму 123.84 млн руб.



Сейчас Росимущество проводит отбор юридических лиц для организации продажи и (или) осуществления функций продавца 95 пакетов акций (долей) хозяйственных обществ от имени РФ, утвержденных распоряжением Правительства РФ. В отношении возможных к продаже 59 хозяйственных обществ приватизационные мероприятия планируется осуществлять Росимуществом.



"Мы обеспечили в текущем году поступление в федеральный бюджет от программы приватизации с учетом состоявшихся сделок в рамках выполнения программы на 2017-2019 годы 3.4 млрд руб. Надеемся в этом году довести выполнение плана до 4 млрд без учета стоимости акций крупнейших компаний, занимающих лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики", - сказал И.Петров.



"Приватизация в настоящее время является механизмом инфраструктурных преобразований в экономике и направлена на достижение оптимального состава и структуры федерального имущества путем сокращения доли государства в экономике, а также на оптимизацию состава федеральных организаций, действующих в конкурентных секторах экономики. Переход активов и управленческих функций из государственного сектора в частный играет важную роль в решении проблемы экономического роста и развития рыночной экономики", - подытожил заместитель руководителя.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 30.06.2020