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30/06/2020
11:12

Концерн "Титан-2" открыл филиал в Венгрии

АО "Концерн Титан-2" открыло филиал в Венгрии. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Так, 29 июня была внесена запись о новом филиале в Будапеште.
АО "Концерн Титан-2" - одна из ведущих инжиниринговых компаний полного цикла в России, которая оказывает услуги по управлению подрядом. Организация имеет возможность привлекать к выполнению работ различные специализированные предприятия и поставщиков оборудования.

Компания оказывает услуги по проектированию, поставке оборудования, осуществляет технический надзор, последующие работы по ремонту, сервису и обслуживанию объектов промышленного и гражданского назначения.

АО "Концерн Титан-2" образован в 1995 году путем слияния ОАО "Монтажно-строительное управление N 90" и ОАО "Сосновоборэлектромонтаж", созданных в 1968 году для строительства Ленинградской атомной электростанции.

С 2009 года по предложению "Росатом" компания выступает в качестве учредителя НП "СОЮЗАТОМСТРОЙ", образованного для выполнения функций саморегулируемой организации и консолидации строительно-монтажного комплекса для решения задач по развитию атомной отрасли России.

В 2011 году концерном завершен крупный инвестиционный проект по продлению срока эксплуатации четвертого энергоблока Ленинградской АЭС. Впервые весь комплекс работ по реконструкции систем безопасности энергоблока выполнен в один этап и силами одной компании.

"AK&M" от 30.06.2020
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