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30/06/2020
11:00

"Транснефть-Верхняя Волга" подключила реконструированный участок КМНПП вокруг Москвы

АО "Транснефть-Верхняя Волга" выполнило подключение к Кольцевому магистральному нефтепродуктопроводу вокруг Москвы (КМНПП) реконструированного участка с подводным переходом через Оросительный канал в Раменском районе. Об этом говорится в сообщении компании.

Реконструкция участка осуществлялась с августа 2019 года. Выполнен монтаж участка трубопровода для транспортировки дизельного топлива. Произведена плановая замена 303 м линейной части нефтепродуктопровода в границах малого водотока.

После завершения работ "Транснефть-Верхняя Волга" выполнила технологическое подключение реконструированного участка к магистральному нефтепродуктопроводу. Работы проводились в период плановой 72-часовой остановки транспортировки дизельного топлива по КМНПП.

Реконструкция участка КМНПП выполнялась в рамках программы развития Кольцевого магистрального нефтепродуктопровода вокруг Москвы и Московского авиационного узла в части увеличения объемов транспорта и налива нефтепродуктов потребителям столичного региона. Цель - повышение надежности и обеспечения бесперебойной транспортировки нефтепродуктов.

Транспортировка топлива была возобновлена в соответствии с графиком и осуществляется в штатном режиме.

АО "Транснефть-Верхняя Волга" является дочерним предприятием ПАО "Транснефть".

Основными задачами компании являются приём и транспорт нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам на нефтеперерабатывающие заводы Центральной России и для дальнейших экспортных поставок.

Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы "Транснефть-Верхняя Волга": "Сургут-Полоцк", "Горький-Ярославль", "Ярославль-Москва", "Рязань-Москва", "Горький-Рязань", "Альметьевск-Горький", "Горький-Новки", "Новки-Рязань", "Второво-Ярославль", "Рязань-Тула-Орел", кольцевые МНПП - пролегают по территории тринадцати субъектов Российской Федерации, пересекают крупнейшие водные артерии страны: Волгу, Оку, Суру, Клязьму, Москву-реку и имеют общую протяжённость нефтепроводов и нефтепродуктопроводов в однониточном исчислении свыше 6 тыс. км. Функционирование системы обеспечивает комплекс из 24 нефтеперекачивающих и нефтепродуктоперекачивающих станций, 32 насосных станций, 10-ти резервуарных парков с резервуарами ёмкостью 5, 10, 20, 30 и 50 тыс. куб. м.

"AK&M" от 30.06.2020
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