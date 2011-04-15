А1 займётся поиском активов С.Пугачёва

Инвестиционная компания А1 заключила соглашение с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) о сотрудничестве в поиске, аресте и обращении взыскания на активы бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачёва, привлечённого судом к субсидиарной ответственности по обязательствам Межпромбанка на 75.6 млрд руб. Об этом говорится в сообщении А1.



АСВ является конкурсным управляющим Межпромбанка и осуществляет последовательную работу по наполнению конкурсной массы ликвидируемого банка для удовлетворения требований всех его кредиторов. Агентство проводит судебную работу по приведению в исполнение в иностранных юрисдикциях определения российского суда о привлечении С.Пугачёва к ответственности.



В июне 2020 года АСВ и А1 одержали первую совместную победу в суде. Апелляционный суд Экс-ан-Прованса признал за АСВ права конкурсного управляющего Межпромбанка, отменив ранее вынесенное решение суда Ниццы, отказавшего АСВ в таких полномочиях. Таким образом, апелляционный суд открыл возможность привести в исполнение во Франции определение Арбитражного суда Москвы и обратить взыскание на принадлежащее С.Пугачёву имущество на территории Франции с целью погашения долгов перед вкладчиками банка.



"AK&M" от 30.06.2020