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30/06/2020
10:11

Совет ЕС продлил санкции в отношении отдельных секторов экономики РФ еще на шесть месяцев

Совет ЕС 29 июня принял решение продлить санкции в отношении отдельных секторов экономики Российской Федерации еще на шесть месяцев, до 31 января 2021 года. Об этом сообщило представительство ЕС в России.

Решение принято исходя из сделанной в ходе видеоконференции 19 июня 2020 года с участием членов Европейского Совета оценки ситуации с выполнением минских соглашений, которое должно было состоятся до 31 декабря 2015 года. Ввиду недостижения их полного выполнения лидеры ЕС приняли политическое решение продлить срок действия экономических санкций, введенных в отношении России.

Эти ограничительные меры, изначально введенные в 2014 году в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине, нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на товары двойного назначения.

Санкции ограничивают доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для конкретных российских банков и компаний, а также запрещают оказание финансовой поддержки и посреднических услуг российским финансовым учреждениям. Меры также запрещают прямой и непрямой импорт, экспорт и передачу любой продукции военного назначения и вводят запрет на товары двойного назначения, которые могут использоваться для военных нужд или военными конечными пользователями в России. Помимо этого, санкции ограничивают доступ России к отдельным имеющим стратегическое значение технологиям, которые могут использоваться в российском энергетическом секторе, в частности для добычи и разведки нефти.

"AK&M" от 30.06.2020
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