"Победа" расширяет маршрутную сеть из "Пулково"

Авиакомпания "Победа" летом 2020 года добавила три новых российских города в географию полетов из аэропорта "Пулково": Воронеж, Геленджик и Ставрополь. Об этом говорится в сообщении аэропорта.



Рейсы "Победы" из Санкт-Петербурга в Геленджик выполняются с 23 июня по вторникам, четвергам и субботам.



Запуск полетов из "Пулково" в Воронеж и Ставрополь запланирован на 2 июля 2020 года. Рейсы по обоим направлениям будут выполняться с частотой до пяти раз в неделю.



Полеты из Санкт-Петербурга в Геленджик также обслуживают авиакомпании "Россия" и Smartavia. Рейсы из "Пулково" в Воронеж выполняет "РусЛайн".



Полеты "Победы" из "Пулково" осуществляются на воздушных судах семейства Boeing 737.



В июне 2020 года "Победа" выполняет полеты из "Пулково" в Анапу, Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Екатеринбург, Казань, Калининград, Краснодар, Махачкалу, Минеральные Воды, Москву, Нижнекамск, Новосибирск, Пермь, Саратов, Сочи, Уфу и Чебоксары.



Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот", реализуя проект классического лоукост-авиаперевозчика. Флот "Победы" состоит из 30-ти Boeing737-800, поставленных в компанию напрямую с завода-производителя. Средний возраст авиапарка составляет всего 2.3 года.



Аэропорт "Пулково" занимает четвёртое место по объёму пассажиропотока в России. Главным оператором "Пулково" с 2010 года является международный консорциум "Воздушные Ворота Северной Столицы", который на основе государственно-частного партнёрства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.



Пассажиропоток "Пулково" в 2019 году вырос на 8.1% до 19.581 млн по сравнению с годом ранее. Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях вырос на 9.8% до 12.111 млн. Объём перевозок на международных воздушных линиях увеличился на 5.3% до 7.47 млн. "Пулково" обслужил 168.572 тыс. взлётно-посадочных операции, что на 1.9% больше показателя за 2018 год.



"AK&M" от 30.06.2020