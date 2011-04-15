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30/06/2020
12:41

"Победа" расширяет маршрутную сеть из "Пулково"

Авиакомпания "Победа" летом 2020 года добавила три новых российских города в географию полетов из аэропорта "Пулково": Воронеж, Геленджик и Ставрополь. Об этом говорится в сообщении аэропорта.

Рейсы "Победы" из Санкт-Петербурга в Геленджик выполняются с 23 июня по вторникам, четвергам и субботам.

Запуск полетов из "Пулково" в Воронеж и Ставрополь запланирован на 2 июля 2020 года. Рейсы по обоим направлениям будут выполняться с частотой до пяти раз в неделю.

Полеты из Санкт-Петербурга в Геленджик также обслуживают авиакомпании "Россия" и Smartavia. Рейсы из "Пулково" в Воронеж выполняет "РусЛайн".

Полеты "Победы" из "Пулково" осуществляются на воздушных судах семейства Boeing 737.

В июне 2020 года "Победа" выполняет полеты из "Пулково" в Анапу, Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Екатеринбург, Казань, Калининград, Краснодар, Махачкалу, Минеральные Воды, Москву, Нижнекамск, Новосибирск, Пермь, Саратов, Сочи, Уфу и Чебоксары.

Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот", реализуя проект классического лоукост-авиаперевозчика. Флот "Победы" состоит из 30-ти Boeing737-800, поставленных в компанию напрямую с завода-производителя. Средний возраст авиапарка составляет всего 2.3 года.

Аэропорт "Пулково" занимает четвёртое место по объёму пассажиропотока в России. Главным оператором "Пулково" с 2010 года является международный консорциум "Воздушные Ворота Северной Столицы", который на основе государственно-частного партнёрства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.

Пассажиропоток "Пулково" в 2019 году вырос на 8.1% до 19.581 млн по сравнению с годом ранее. Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях вырос на 9.8% до 12.111 млн. Объём перевозок на международных воздушных линиях увеличился на 5.3% до 7.47 млн. "Пулково" обслужил 168.572 тыс. взлётно-посадочных операции, что на 1.9% больше показателя за 2018 год.

"AK&M" от 30.06.2020
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