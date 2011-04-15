На руднике "Интернациональный" произошло возгорание, МЧС

В Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение о том, что на руднике "Интернациональный" в Мирнинском районе произошло возгорание погрузочно-разгрузочной машины в горной выработке. Об этом говорится в сообщении министерства.



В руднике находится 98 человек.

На месте происшествия работает два отделения "Якутского ВГСО" ФГУП "ВГСЧ", в составе 15-ти человек и двух единицы техники, также убыла оперативная группа Мирнинского пожарно-спасательного гарнизона. Проводятся мероприятия по выводу рабочего персонала на поверхность.



Уровень газовоздушной смеси в норме. Информация уточняется.

Рудник "Интернациональный" возобновил работу 30 июня в 00:00 по местному времени (GMT+9) после непродолжительного вынужденного простоя.



Такое решение было принято руководством Мирнинского ГОКа после получения отрицательных проб на коронавирус большей частью работников рудника и подрядных организаций. Положительные пробы, подтвержденные лабораторией в Якутске, были выявлены у 12 работников. Люди находятся на лечении. Часть анализов работников с сомнительными пробами в настоящий момент находится на повторной проверке.



Работа на руднике организована в двухсменном режиме. Потоки работников рудника и подрядчиков, работающих на поверхностных объектах, не пересекаются. Количество работников подрядных организаций минимизировано. Работники, не вышедшие на работу в ожидании результатов тестирования, находятся в оплачиваемом простое.



Руководство компании также отмечает, что до момента стабилизации ситуации с коронавирусом внутри страны на предприятии будут периодически проводиться повторные проверки на коронавирус. Кроме того, на особом контроле будут все случаи ОРВИ среди работников, заболевших также будут тестировать на вирус. Данное решение призвано защитить здоровье работников и их семей.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА за 2019 год в стоимостном выражении составили $3.338 млрд. При этом общая стоимость реализованного за 2019 год алмазного сырья составила $3.273 млрд, бриллиантов - $64.7 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за 2019 год сократилась на 31% до 62.7 млрд руб. с 90.4 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 21% до 238.2 млрд руб. с 299.6 млрд руб. вследствие сокращения объёмов реализации на 12% на фоне падения спроса на алмазно-бриллиантовом рынке (главным образом в первом полугодии 2019 года), снижения среднего индекса цен (-6%) и изменения структуры продаж в связи с ростом спроса на мелкоразмерное сырьё. Показатель EBITDA сократился на 31% до 107.1 млрд руб. со 156 млрд руб. за счёт снижения выручки.



Чистый убыток АЛРОСА по РСБУ за январь-март 2020 года составил 7.481 млрд руб. против прибыли 16.06 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 18.78% до 40.147 млрд руб. с 49.43 млрд руб. Убыток до налогообложения составил 8.907 млрд руб. против прибыли 20.464 млрд руб.



"AK&M" от 30.06.2020