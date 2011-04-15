ВТБ увеличивает сумму кредита в рамках программы "Ипотека с господдержкой 2020"

ВТБ с 30 июня 2020 года увеличивает размер максимально возможной суммы кредита в рамках программы "Ипотека с господдержкой 2020". Теперь клиенты смогут оформить ипотеку со ставкой 6.5% на покупку нового жилья в размере до 6 млн руб. в регионах и до 12 млн руб. — в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области. Об этом говорится в сообщении банка.



"Ипотека с господдержкой 2020" пользуется высоким спросом клиентов — в настоящее время ВТБ заключил по ней более 14 тыс. сделок на суму свыше 39 млрд руб. По новым условиям банк принимает заявки, заключает договоры и выдает кредиты под 6.5% с сегодняшнего дня.



Ранее ВТБ снизил размер первого взноса в рамках ипотеки под 6.5% с 20% до 15%. Оформить кредит по льготной ставке могут клиенты, приобретающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, с сегодняшнего дня составляет 12 млн руб. для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн руб. — для остальных регионов страны. Максимально возможный срок оформления ипотечного кредита — до 30 лет.



По итогам первых пяти месяцев года объем выданных жилищных кредитов банка вырос на 23% и достиг 311.4 млрд руб. По итогам апреля доля ВТБ в новых выдачах на рынке жилищных кредитов в России достигла рекордных 28.7%.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль группы ВТБ за январь-апрель 2020 года по МСФО сократилась на 19% до 40.7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.



"AK&M" от 30.06.2020