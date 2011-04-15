Компания "Сбербанк страхование" начала продажу полисов автокаско

Дочерняя компания Сбербанка "Сбербанк страхование" начала страховать автомобили юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, передаваемые в залог банку при оформлении кредита для бизнеса. Об этом говорится в сообщении банка.



С этого сегмента клиентов компания вышла на рынок автострахования и начала предлагать полисы автокаско. Оформление полиса и постпродажное обслуживание клиентов полностью происходит в режиме онлайн и занимает не более 5 минут.



Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут оформить полис автокаско для машин, передаваемых в залог Сбербанку при оформлении кредитов на любые цели - развитие бизнеса, расширение производства либо пополнение оборотных средств. Программа распространяется на легковые и грузовые машины отечественного и иностранного производства.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.





"AK&M" от 30.06.2020