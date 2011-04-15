Норникель рекультивирует почву в районе ТЭЦ-3. Об этом говорится в сообщении компании по словам первого вице-президента - операционного директора Норникеля Сергея Дяченко по итогам заседания совета безопасности по вопросам ведения Красноярского края.



Заседание было посвящено ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.



На сегодняшний день с акватории реки Амбарной спасатели собрали более 25.563 тыс. кубометров топливно-водяной смеси. С территории возле ТЭЦ-3 с начала ликвидации откачано 7.468 тыс. кубометров топливно-водяной смеси и вывезено загрязненного грунта более 157 тыс. т. Сорбентом обработали 118.7 км береговой линии и 228.72 тыс. кв м загрязненной территории.



"Мы работаем в рамках межрегиональной комиссии, назначенной правительством, в полном взаимодействии с органами Росприроднадзора по подготовке планов по рекультивации территории и их воплощению", - сказал С.Дяченко.



По его словам, с 1 июля Норникель приступает к организации перекачки собранной топливно-водяной смеси на берегу реки Амбарная на технологическую площадку рядом с Надеждинским заводом для последующей ее сепарации. Завершить эту работу планируется к 5 сентября.



Топ-менеджер отметил, что следующий шаг, к которому уже готовится компания - рекультивация. Она будет затрагивать почву в районе ТЭЦ-3, береговую линию реки Амбарной, очистку грунта, который вывезли с ТЭЦ. Рекультивация будет проводиться компаниями, обладающими сертифицированными современными технологиями.



Норникель разработал программу срочных мероприятий на 2020-2021 годы по повышению уровня безопасности, по укреплению защитных сооружений вокруг опасных объектов. На эти нужды будет потрачено порядка 2.5 млрд руб. в 2020 году, на следующий год запланировано 11 млрд руб.



Следующий этап - это восстановление биосистемы. Компания готова профинансировать строительство рыбоинкубационного завода, если эта инициатива будет поддержана Министерством сельского хозяйства. Работа в этом направлении будет вестись в диалоге с представителями местных коренных народов.



На прошлой неделе на Таймыре началась этнологическая экспертиза для оценки ущерба коренным малочисленным народам Севера (КМНС) от разлива дизтоплива на ТЭЦ-3. В ее состав вошли представители Федерального агентства по делам национальностей, ученые из Московского госуниверситета, Северного (арктического) федерального университета, Академии наук Якутии и Института этнологии и антропологии Миклухо-Маклая. Комиссии предстоит установить, как разлив нефтепродуктов может повлиять на уклад жизни и традиционные промыслы КМНС. Они будут изучать текущее и будущее техногенное влияние на ведение охоты и рыбалки, оленеводства, а также сохранение культурных традиций.



Специалисты оценят последствия разлива топлива для среды обитания и дадут заключение по компенсационным мерам. Итоговый документ планируется подготовить к августу. Ученые также создадут этнологическую карту всех хозяйствующих субъектов коренных малочисленных народов Севера.



ПАО ГМК "Норильский никель" (ИНН 8401005730) представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого, компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.



Чистая прибыль Норникеля по МСФО за 2019 год выросла на 95% до $5.966 млрд с $3.059 млрд годом ранее. Консолидированная выручка увеличилась на 16%, составив $13.6 млрд. Показатель EBITDA увеличился на 27% до $7.9 млрд.



"AK&M" от 30.06.2020