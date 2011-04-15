Банк Хоум Кредит введет "гибридный" режим работы сотрудников бэк-офиса и колл-центров

По мере улучшения эпидемиологической ситуации Банк Хоум Кредит будет переводить сотрудников головного офиса, региональных представительств и колл-центров на гибридный режим работы. Об этом говорится в сообщении банка.



Часть сотрудников вернется в офис, часть будет работать из дома. При выборе режима работы будут учитываться пожелания самих сотрудников.



В настоящее время удаленный режим работы сохраняется. Гибридный режим будет вводиться постепенно по мере дальнейшего улучшения эпидемиологической ситуации.



ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (ХКФ Банк, ИНН 7735057951) начало свою деятельность в 2002 году, купив 98% акций основанного в 1990 году банка "Технополис".



Владельцем банка является чешская инвестиционная группа PPF, которая инвестирует свои средства в ряд отраслей экономики, таких как банковское дело и финансовые услуги, телекоммуникации, недвижимость, страхование, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство и биотехнологии.



Чистая прибыль Хоум Кредит энд Финанс Банка по МСФО за I квартал 2020 года составила 5.46 млрд руб.



"AK&M" от 30.06.2020