Сбербанк и Росводоканал будут развивать государственно-частное партнерство

Сбербанк и Росводоканал подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого стороны планируют реализовать ряд федеральных проектов государственно-частного партнерства в сфере водоснабжения и водоотведения с целью масштабной модернизации инфраструктуры, повышения качества питьевой воды, снижения аварийности на водопроводных сетях, а также развития отечественных инновационных решений и внедрения передовых мировых практик, направленных на улучшение экологического ландшафта регионов страны. Об этом говорится в сообщении банка.



Партнеры планируют разрабатывать требования и механизмы проведения юридической, технической и финансовой экспертиз при подготовке отраслевых проектов, типовые решения для их финансирования и совершенствовать процедуры банковского сопровождения.



Первый практический опыт сотрудничества уже состоялся. Сбербанк открыл финансирование в размере 2 млрд руб. на модернизацию городских систем и строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения в Архангельске, водоканалом которого с 2018 года управляет ГК "Росводоканал". В июне ООО "РВК-Архангельск" получило первый транш в размере 1 млрд руб.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



"AK&M" от 30.06.2020