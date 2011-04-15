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30/06/2020
12:43

Сбербанк и Росводоканал будут развивать государственно-частное партнерство

Сбербанк и Росводоканал подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого стороны планируют реализовать ряд федеральных проектов государственно-частного партнерства в сфере водоснабжения и водоотведения с целью масштабной модернизации инфраструктуры, повышения качества питьевой воды, снижения аварийности на водопроводных сетях, а также развития отечественных инновационных решений и внедрения передовых мировых практик, направленных на улучшение экологического ландшафта регионов страны. Об этом говорится в сообщении банка.

Партнеры планируют разрабатывать требования и механизмы проведения юридической, технической и финансовой экспертиз при подготовке отраслевых проектов, типовые решения для их финансирования и совершенствовать процедуры банковского сопровождения.

Первый практический опыт сотрудничества уже состоялся. Сбербанк открыл финансирование в размере 2 млрд руб. на модернизацию городских систем и строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения в Архангельске, водоканалом которого с 2018 года управляет ГК "Росводоканал". В июне ООО "РВК-Архангельск" получило первый транш в размере 1 млрд руб.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.

"AK&M" от 30.06.2020
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