Глава Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП около 3% в 2022 году

Размер ВВП России к VI кварталу 2021 года восстановится до уровня 2019 года, рост в 2022 году может составить около 3%. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников на совещании у gредседателя Правительства РФ Михаила Мишустина по ситуации на рынке труда, говорится в сообщении министерства.



"Общенациональным планом восстановления экономики предусмотрено, что мы к четвертому кварталу 2021 года возвращаемся на среднегодовой размер ВВП 2019 года, и тем самым мы задачу по, скажем так, восстановлению экономики выполняем", - сказал министр.



"И с 2022 года мы возвращаемся на траекторию устойчивого экономического роста, значит, имеем цифры роста в районе 3%", - добавил он, уточнив, что будут возможны их колебания. "Это сейчас прогноз - за счет реализации того пакета, который у нас предусмотрен общенациональным планом", - добавил М.Решетников.





"AK&M" от 30.06.2020