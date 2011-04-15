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30/06/2020
12:05

Глава Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП около 3% в 2022 году

Размер ВВП России к VI кварталу 2021 года восстановится до уровня 2019 года, рост в 2022 году может составить около 3%. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников на совещании у gредседателя Правительства РФ Михаила Мишустина по ситуации на рынке труда, говорится в сообщении министерства.

"Общенациональным планом восстановления экономики предусмотрено, что мы к четвертому кварталу 2021 года возвращаемся на среднегодовой размер ВВП 2019 года, и тем самым мы задачу по, скажем так, восстановлению экономики выполняем", - сказал министр.

"И с 2022 года мы возвращаемся на траекторию устойчивого экономического роста, значит, имеем цифры роста в районе 3%", - добавил он, уточнив, что будут возможны их колебания. "Это сейчас прогноз - за счет реализации того пакета, который у нас предусмотрен общенациональным планом", - добавил М.Решетников.


"AK&M" от 30.06.2020
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