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30/06/2020
14:00

Сбербанк разместил первую структурную облигацию с кредитным риском третьих лиц для клиентов

Сбербанк разместил клиентам первую в своей истории кредитную структурную облигацию на первый дефолт в корзине. Об этом говорится в сообщении банка.

Нота (First-to-Default Note) в российском праве выпущена на диверсифицированный по географическому положению и сфере деятельности портфель заемщиков - контрольных лиц. Срок обращения бумаги составит 5 лет. Приобрести ноту могут только квалифицированные инвесторы - физические и юридические лица. Спрос на структурную облигацию составил более 400 млн руб.

Нота предусматривает следующие обязательства: при отсутствии дефолтов контрольных лиц - купон по ставке 8.25% годовых, выплачиваемый каждые 6 месяцев, и погашение в размере 100% номинала ноты; при наступлении дефолта любого контрольного лица - прекращение выплат купона (купоны, выплаченные до дефолта, остаются у клиентов) и погашение в сумме, равной стоимости дефолтных обязательств лица, допустившего дефолт.

Структурная облигация (нота) - инструмент без защиты капитала, допускающий (в отличие от обычной облигации) погашение в сумме меньше номинала при наступлении заранее определенных событий, не зависящих от усмотрения эмитента.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.

"AK&M" от 30.06.2020
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