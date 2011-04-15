Сбербанк разместил первую структурную облигацию с кредитным риском третьих лиц для клиентов

Сбербанк разместил клиентам первую в своей истории кредитную структурную облигацию на первый дефолт в корзине. Об этом говорится в сообщении банка.



Нота (First-to-Default Note) в российском праве выпущена на диверсифицированный по географическому положению и сфере деятельности портфель заемщиков - контрольных лиц. Срок обращения бумаги составит 5 лет. Приобрести ноту могут только квалифицированные инвесторы - физические и юридические лица. Спрос на структурную облигацию составил более 400 млн руб.



Нота предусматривает следующие обязательства: при отсутствии дефолтов контрольных лиц - купон по ставке 8.25% годовых, выплачиваемый каждые 6 месяцев, и погашение в размере 100% номинала ноты; при наступлении дефолта любого контрольного лица - прекращение выплат купона (купоны, выплаченные до дефолта, остаются у клиентов) и погашение в сумме, равной стоимости дефолтных обязательств лица, допустившего дефолт.



Структурная облигация (нота) - инструмент без защиты капитала, допускающий (в отличие от обычной облигации) погашение в сумме меньше номинала при наступлении заранее определенных событий, не зависящих от усмотрения эмитента.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



"AK&M" от 30.06.2020