Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

30/06/2020
13:08

По четырем полосам трассы "Таврида" от Керчи до Белогорска открыто рабочее движение

По четырем полосам трассы "Таврида" от Керчи до Белогорска открыто рабочее движение. Об этом сообщил Минтранс РФ.

"Запуск четырехполосного участка позволит увеличить безопасность дорожного движения и уменьшить время в пути для водителей. Это имеет большое значение для Крыма, учитывая начало курортного сезона на полуострове", - подчеркнул министр транспорта РФ Евгений Дитрих, цитируемый в сообщении.

На открытом участке увеличена максимальная скорость движения транспорта, теперь она составляет 90 км в час за исключением четырех участков, где установлено временное светофорное регулирование. В районе сел Пруды, Хлебное, Некрасовка и Васильевка продолжается строительство надземных пешеходных переходов, поэтому жители пересекают трассу по наземным переходам со светофорами. В связи с этим скорость движения на этих участках пока составит 70 километров в час.

Движение по четырехполосному участку от Белогорска до Симферополя будет открыто 20 июля. Запуск движения по четырем полосам "Тавриды" от Керчи до Севастополя состоится, как ожидается, в сентябре. К этому времени все строительно-монтажные работы будут завершены. Общая готовность трассы составляет 92%, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь текущего года.

"AK&M" от 30.06.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационное агентство AK&M
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100