По четырем полосам трассы "Таврида" от Керчи до Белогорска открыто рабочее движение. Об этом сообщил Минтранс РФ.



"Запуск четырехполосного участка позволит увеличить безопасность дорожного движения и уменьшить время в пути для водителей. Это имеет большое значение для Крыма, учитывая начало курортного сезона на полуострове", - подчеркнул министр транспорта РФ Евгений Дитрих, цитируемый в сообщении.



На открытом участке увеличена максимальная скорость движения транспорта, теперь она составляет 90 км в час за исключением четырех участков, где установлено временное светофорное регулирование. В районе сел Пруды, Хлебное, Некрасовка и Васильевка продолжается строительство надземных пешеходных переходов, поэтому жители пересекают трассу по наземным переходам со светофорами. В связи с этим скорость движения на этих участках пока составит 70 километров в час.



Движение по четырехполосному участку от Белогорска до Симферополя будет открыто 20 июля. Запуск движения по четырем полосам "Тавриды" от Керчи до Севастополя состоится, как ожидается, в сентябре. К этому времени все строительно-монтажные работы будут завершены. Общая готовность трассы составляет 92%, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь текущего года.



"AK&M" от 30.06.2020