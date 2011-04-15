Замгендиректора РЖД назначен А.Плутник, директором по корпоративному управлению - А.Старков

Заместителем генерального директора ОАО "РЖД" (по вопросам корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами, управления и распоряжения имуществом) назначен Александр Плутник. Об этом говорится в сообщении компании по итогам решения совета директоров.



Андрей Старков освобожден от должности заместителя генерального директора РЖД. Он назначен директором по корпоративному управлению РЖД.



А.Плутник родился в 1982 году в Москве. В 2004 году окончил Российскую экономическую академию им. Г.В.Плеханова по специальности "финансы и кредит", в 2012 году получил диплом юриста Московской государственной юридической академии им.О.Е.Кутафина. Прошел дополнительную управленческую подготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по программе развития кадрового управленческого резерва Executive Master in Public Management. Трудовую деятельность начал в 2004 году в должности специалиста-эксперта департамента сопровождения приоритетных национальных проектов Экспертного управления Президента РФ Администрации Президента РФ. В декабре 2013 года назначен на должность статс-секретаря - заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. В 2015-2020 годах занимал должность генерального директора АО "ДОМ.РФ". В феврале 2020 года назначен генеральным директором ООО "Новые городские проекты". С марта 2020 года замещал должность советника по вопр осам городской экономики государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" (по совместительству).



А.Старков родился в 1969 году в Москве. Окончил Московский текстильный институт, по специальности инженер-промтеплоэнергетик. В 1998-2004 годах работал на руководящих постах департамента государственного и муниципального имущества Москвы, Министерства имущественных отношений РФ, Федерального агентства по энергетике. В 2004 году перешел на должность заместителя директора департамента структурного реформирования Министерства транспорта РФ. Представлял интересы РФ в советах директоров в топливно-энергетической и транспортной отраслях. В 2005 году назначен первым заместителем гендиректора ФГУП "Росспиртпром" (федеральное казенное предприятие). В 2009-2010 годах - первый заместитель генерального директора ОАО "ГАО "Всероссийский выставочный центр". В 2011-2015 годах являлся корпоративным секретарем РЖД. С сентября 2015 года по февраль 2016 года был старшим советником президента РЖД. В феврале 2016 года назначен вице-президентом РЖД. В ноябре 2017 года назначен заместителем генерального директора РЖД.



ОАО "Российские железные дороги" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Компания начала деятельность 1 октября 2003 года. Учредителем и единственным акционером ОАО "РЖД" является РФ. От имени РФ полномочия акционера осуществляет Правительство РФ. Имущество компании было сформировано путём внесения в уставный капитал ОАО "РЖД" по балансовой стоимости активов 987 организаций федерального железнодорожного транспорта, принадлежащих государству. Уставный капитал составляет 2315846775000 руб. и состоит из 2315846775 акций.



Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2019 год выросла в 4.4 раза до 155.738 млрд руб. с 35.408 млрд руб. годом ранее. Доходы увеличились на 3.9% до 2.507 трлн руб. с 2.413 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 193.437 млрд руб. против 68.398 млрд руб.



"AK&M" от 30.06.2020