"Газпром нефть" получила лицензии на геологическое изучение недр на четырех действующих месторождениях в ЯНАО

"Газпром нефть" получила лицензии на геологическое изучение недр на четырех действующих месторождениях в Ямало-Ненецком автономном округе: Вынгапуровском, Сугмутском, Средне-Итурском и Северо-Янгтинском. Об этом говорится в сообщении компании.



Активы разрабатывает дочернее предприятие компании "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз". Лицензии дают право на поиск и оценку месторождений углеводородов на ранее не изученных меловых (ачимовская толща), юрских и палеозойских отложениях.



По предварительным оценкам геологов "Газпром нефти", совокупные начальные геологические ресурсы данных пластов могут превышать 102 млн т нефти. Наибольший потенциал представляет изучение ачимовской толщи на Сугмутском и Северо-Янгтинском месторождениях, где может быть сосредоточено до 80 млн т ресурсов. Юрские отложения на Средне-Итурском и Вынгапуровском месторождениях могут содержать свыше 22 млн т нефти.



Срок действия лицензий - до 2027 года. В ближайшее время компания утвердит программу геологоразведочных работ, включающую проведение сейсморазведки, а также поисково-оценочное бурение.



Ачимовские отложения относятся к нижнему отделу Меловой системы и в Ноябрьском регионе залегают на глубинах от 3 тыс. до 3.35 тыс. м. Перспективные объекты характеризуются сложным геологическим строением - высокой латеральной и вертикальной неоднородностью, сложным типом насыщения и низкой достоверностью его прогнозирования, а также низкой проницаемостью коллектора и риском высокого пластового давления.



Юрские залежи преимущественно относятся к залежам структурно-литологического типа. Отличаются низкими коллекторскими свойствами и высокой латеральной и вертикальной неоднородностью. Юрские пласты располагаются на глубине от 2.7 тыс. до 3.5 тыс. м.



Палеозойские залежи - наименее изученный интервал разреза, потенциал которого в настоящий момент оценивается, основной интерес представляют зоны трещиноватости и карбонатные постройки. Глубина залегания - более 3.5 тыс. м.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за 2019 год выросла на 6.2% и составила 400.201 млрд руб. против 376.667 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 2.485 трлн руб. - на уровне 2018 года (+0.2% - 2.489 трлн руб.). Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) остался стабильным - 795.1 млрд руб. - несмотря на отрицательную динамику цен и тенденции конъюнктуры рынка.



Убыток, относящиеся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2020 года составил 13.806 млрд руб. против прибыли в 107.894 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 12.2% до 514.568 млрд руб. с 586.359 млрд руб., показатель EBITDA - на 54.6% до 81.376 млрд руб. со 179.052 млрд руб.



"AK&M" от 30.06.2020