Accordia Golf приобретает 88 полей для гольфа у Accordia Golf Trust за $804.1 млн

Accordia Golf Co., Ltd. подписала соглашение о приобретении 88 полей для гольфа у Accordia Golf Trust (AGT) за 61.8 млн йен ($804.1 млн). Об этом говорится в сообщении Accordia.



Кроме того, Accordia берет на себя обязательства по долгам Accordia Golf Asset Godo Kaisha (SPC), холдинговой компании, которой принадлежат поля для гольфа на момент закрытия сделки.



Сделка должна получить одобрение акционеров AGT к 14 сентября 2020 года.



Accordia владела 28.85% акций или 49% акционерного капитала AGT на момент объявления о сделке.



Citigroup Global Markets Japan Inc. и Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd. выступают в качестве финансовых советников Accordia.



Accordia Golf Co., - ведущий оператор полей для гольфа в Японии, внедривший принцип интегрированного обслуживания в 2003 году. Поля для гольфа под управлением компании составляют около 5% от их общей площади в Японии, большинство из них расположены в трех крупнейших и густонаселенных мегаполисах и в крупных региональных городских центрах.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"