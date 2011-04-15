SGX приобретает 80% акций BidFX

Сингапурская биржа (SGX), международная азиатская биржа и крупнейший рынок валютных деривативов, приобретает 80% акций BidFX за $128 млн с целью выхода на глобальный валютный внебиржевой рынок (OTC). Об этом говорится в сообщении SGX.



В рамках своей стратегии SGX приобрела 20% в BidFX в марте 2019 года с целью объединения валютных фьючерсов с внебиржевыми рынками. Синергия между SGX и BidFX, в сочетании с возможностью поддержки международных участников FX на всех этапах торгов от сбора данных до исполнения сделок, побудила SGX приобрести оставшуюся долю. Ожидается, что сделка по полному приобретению BidFX будет завершена в июле 2020 года.



BidFX, ведущая облачная торговая платформа для институциональных инвесторов. В настоящее время к платформе BidFX подключены более 100 крупнейших мировых банков, хедж-фондов и компаний по управлению активами. BidFX ранее была дочерней компанией TradingScreen, которая вывела BidFX из своей структуры в 2017 году.





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