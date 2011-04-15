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02/03/2020
10:28

Дайджест газеты "Коммерсант" от 2 марта 2020 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 2 марта 2020 года.

НА НЕМЦЕВ МАХНУЛИ ЛОПАТКОЙ
"СИЛОВЫЕ МАШИНЫ" ПОЛНОСТЬЮ ВЫХОДЯТ ИЗ СП С SIEMENS

По данным "Ъ", "Силовые машины" Алексея Мордашова воспользовались опционом по продаже своих 35% в российском СП с Siemens - "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ). Теперь у сторон есть несколько месяцев для того, чтобы согласовать цену сделки. По данным "Ъ", стоимость пакета "Силовых машин" может составить менее $10 млн. После завершения сделки компании станут прямыми конкурентами на рынке газовых турбин в РФ.


ДМИТРИЙ АНАНЬЕВ ЗАКОЛЬЦЕВАЛ КРЕДИТ С ДЕПОЗИТОМ
ВЫЯВЛЕНА НОВАЯ СХЕМА МАХИНАЦИЙ БЫВШЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОМСВЯЗЬБАНКА

Как стало известно "Ъ", выявлена новая афера с участием бывшего председателя правления Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева. Выдав самому себе кредит в размере 1,395 млрд руб. по ставке 8,5% годовых, господин Ананьев тут же положил эти деньги на депозит своей супруги - уже под 12,9%. Простейшая сделка принесла им 17 млн руб., которые теперь рассчитывает взыскать с супругов новое руководство ПСБ. Поскольку основной ответчик находится в розыске, вслед за иском, очевидно, последует обращение в правоохранительные органы, и в деле господина Ананьева появится очередной эпизод.


У МАЙОРА ВЫЯВИЛИ КАЙФ ОТ СЛУЖБЫ
НАЧАЛЬНИК МЕДСЛУЖБЫ ОТРЯДА СПЕЦНАЗА РОСГВАРДИИ УВОЛЕН ЗА НАРКОТИКИ

"Ъ" стало известно о скандале в отряде спецназа Росгвардии "Пересвет". Майор, служивший в нем начальником медицинской части, был уволен за употребление наркотиков в служебном кабинете. Сам офицер, в анализах которого следы наркотиков нашли лишь при повторном исследовании, утверждает, что не употреблял незаконные препараты, считая, что проблемы у него возникли из-за конфликта с начальством.


В ИГРОВУЮ ЗОНУ ВКЛЮЧИЛИ ДВЕ РЕСПУБЛИКИ
ПО ДЕЛУ О НЕЗАКОННОМ ИГОРНОМ БИЗНЕСЕ ПРОХОДЯТ БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ ЧЕЛОВЕК


Как стало известно "Ъ", на днях СКР объединил уголовные дела об организованных преступных сообществах (ОПС), которые в Мордовии и Удмуртии незаконно занимались проведением азартных игр, причем их оборот исчислялся десятками миллионов рублей. Ключевыми фигурантами расследования являются владелец московских бизнес-центров "Даниловский" и "Речники" Сергей Ерков и саранский предприниматель Александр Горлышкин, а всего по делу проходят более 30 человек. Никто из них вины не признает, а защита обратилась с жалобами к генпрокурору Игорю Краснову и уполномоченному по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борису Титову, указывая на необъективность обвинения.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 02.03.2020
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