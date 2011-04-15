Ингосстрах выплатил 37 млн руб. за спецтехнику, повреждённую при пожаре. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Страховой случай произошёл в Красноярском крае. В результате пожара валочно-пакетирующая машина, принадлежащая страхователю, получила значительные повреждения.



Имущество клиента было застраховано в Ингосстрахе в соответствии с правилами страхования передвижного оборудования. Программа страхования предусматривала защиту от пожара, удара молнии, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, аварии, падения инородных предметов. Лимит ответственности по договору страхования составлял 39.6 млн руб. Договор был заключен на 3 года.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.













































































































































































































































































































"AK&M" от 02.03.2020