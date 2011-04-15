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02/03/2020
09:30

Повтор! Индекс предпринимательской уверенности в добывающих производствах в феврале не изменился

Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние деловой активности, в феврале 2020 года составил: в добывающих производствах не изменился и составил минус 3%; в обрабатывающих производствах - вырос на 1 п.п. до минус 2%. Об этом свидетельствует сообщение Росстата.

Индекс предпринимательской уверенности с исключением сезонного фактора составил: в добывающих производствах - минус 2.3%; в обрабатывающих производствах - минус 2.6%.

Баланс оценок руководителей организаций спроса на продукцию (портфеля заказов) в составил: в добывающих производствах - минус 24%); в обрабатывающих производствах - минус 37%.


"AK&M" от 02.03.2020
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