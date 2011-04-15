Рубль умеренно восстанавливается на ожиданиях стимулов от центральных банков

На старте торгов новой недели рубль умеренно восстанавливается после ослабления в пятницу до отметок 67.5 в паре с долларом и 74.7 в паре с евро. Достижение текущих более крепких уровней (66.2 в паре с долларом и 73.3 в паре с евро) преимущественно связано со стабилизацией на глобальных площадках после сигналов от ФРС и Банка Японии о готовности предоставить дополнительные монетарные стимулы в ответ на негативные экономические эффекты распространения вируса. Об этом говорится в обзоре Nordea.



Тема предстоящего монетарного стимулирования, которое вполне может иметь скоординированный характер, что подтверждают сегодняшние сообщения о предстоящей на текущей неделе телефонной конференции центральных банков Большой семерки, может стать локальным поводом для стабилизации российского валютного рынка и для попыток рубля частично восстановить свои позиции. В то же время ключевой для российской валюты остается динамика распространения коронавируса за пределами Китая.



Для устойчивого восстановления курса рубля, по нашему мнению, необходимо, чтобы темпы распространения эпидемии за пределами Китая начали замедляться. Во второй половине недели дополнительным локальным поводом для оптимизма на российском рынке может быть исход встречи ОПЕК+.



"AK&M" от 02.03.2020