Российский рынок отходит от минимумов

После агрессивных распродаж в пятницу, когда ведущие фондовые индексы РФ потеряли более 5%, новая торговая неделя началась с отскока, который выглядит закономерно, учитывая улучшение внешнего фона. Об этом говорится в комментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.



Давление на акции начало ослабевать еще вечером в пятницу, и рисковые активы продолжают восстанавливаться в понедельник. Покупки на спаде могут сигналить о прохождении пика паники, но расслабляться пока рано – тема коронавируса будет и далее держать инвесторов в напряжении, тем более что за минувшие выходные ситуация не изменилась коренным образом. Пока же высокодоходные активы наслаждаются откатом от недавних минимумов. За первый час сессии индекс МосБиржи и РТС прибавляют 2.60% и 4.5% соответственно.



Во многом текущее восстановление на рынках обусловлено ростом ожиданий принятия стимулирующих мер ключевыми Центробанками мира после пятничных заявлений Федрезерва о готовности к смягчению политики для нейтрализации негативного эффекта от распространения коронавируса. В аналогичном ключе сегодня высказался глава Банка Японии Курода. Однако нынешний откат выглядит хрупким, несмотря на довольно энергичный импульс – зачатки оптимизма могут быстро сойти на нет при появлении любого дополнительного негатива на тему эпидемии. Так что инвесторам, которые охотятся на подешевевшие бумаги, следует соблюдать осторожность и держать руку на пульсе.



Улучшение настроений не обошло стороной и сырьевой сегмент, где Brent вернулась выше уровня $51 за баррель. Впрочем, пока котировкам не под силу даже отметка $51.6 – покупатели осторожничают, опасаясь возобновления распродаж и возвращения барреля под психологический уровень $50 за баррель. Тон на рынке черного золота по-прежнему задает ситуация вокруг коронавируса, и, соответственно, тревожные новостные заголовки могут с легкостью повлечь новые продажи. С другой стороны, поддержку рынку оказывают ожидания встречи ОПЕК+, которая состоится 5-6 марта.







"AK&M" от 02.03.2020