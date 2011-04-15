ESET обнаружила уязвимость, затронувшую более миллиарда устройств на iOS и Android

Компания ESET, международный эксперт в области информационной безопасности, обнаружила ранее неизвестную уязвимость Kr00k (CVE-2019-15126), затрагивающую устройства с Wi-Fi-чипами производства Broadcom и Cypress. Об этом говорится в сообщении ESET.



По данным исследования, она ставит под угрозу более миллиарда популярных гаджетов, среди которых смартфоны, планшеты, IoT-девайсы, а также точки доступа Wi-Fi и маршрутизаторы.



Обнаруженная уязвимость похожа на найденную ранее KRACK (Key Reinstallation Attacks — Атаки c переустановкой ключа), но имеет принципиальные отличия.



Kr00k позволяет злоумышленнику расшифровать беспроводные сетевые пакеты, передаваемые с незащищенного устройства. Уязвимость затрагивает как WPA2-Personal, так и WPA2-Enterprise протоколы с AES-CCMP шифрованием.



При внезапном отключении устройств от Wi-Fi ключ очищается и устанавливается на 0, в то время как Kr00k не даёт сделать этого: чип оставляет данные в буфере без защиты. Таким образом Kr00k может открыть брешь для утечки конфиденциальных данных пользователя.



Проведённые ESET тесты показали, что до установки обновлений с исправлениями некоторые устройства Amazon (Echo, Kindle), Apple (iPhone, iPad, MacBook), Google (Nexus), Samsung (Galaxy), Raspberry (Pi 3), Xiaomi (RedMi), а также точки доступа Asus и Huawei были уязвимы для Kr00k. По оценкам экспертов, их общее количество превысило миллиард.



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"AK&M" от 02.03.2020