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02/03/2020
11:36

Ставка по ипотеке в январе обновила исторический минимум, опустившись ниже 9%

Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в январе 2020 года снизилась до 8.84% с 9% в декабре 2019 года. В январе 2019 года данный показатель составлял 9.87%. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

В январе 2020 года банки предоставили 80.6 тыс. ИЖК на 192.8 млрд руб. — на 14.5% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Совокупная задолженность по ИЖК в рублях и иностранной валюте (с учетом приобретенных кредитными организациями прав требования) на 1 февраля 2020 года составила 7.75 трлн руб.

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