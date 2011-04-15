Ставка по ипотеке в январе обновила исторический минимум, опустившись ниже 9%

Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в январе 2020 года снизилась до 8.84% с 9% в декабре 2019 года. В январе 2019 года данный показатель составлял 9.87%. Об этом свидетельствуют данные Банка России.



В январе 2020 года банки предоставили 80.6 тыс. ИЖК на 192.8 млрд руб. — на 14.5% больше, чем в аналогичный период прошлого года.



Совокупная задолженность по ИЖК в рублях и иностранной валюте (с учетом приобретенных кредитными организациями прав требования) на 1 февраля 2020 года составила 7.75 трлн руб.



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