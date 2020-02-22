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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 3 марта в размере 66.3274 руб. против 66.9909 руб. на 29 февраля.
Курс доллара США за последние 5 дней:
29.02.20 - 66.9909 руб.
28.02.20 - 65.6097 руб.
27.02.20 - 65.5177 руб.
26.02.20 - 64.9213 руб.
22.02.20 - 64.3008 руб.
"AK&M" от 02.03.2020