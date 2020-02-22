ЦБ РФ установил официальный курс евро на 3 марта в размере 73.4178 руб. против 73.7235 руб. на 29 февраля.





Курс евро за последние 5 дней:



29.02.20 - 73.7235 руб.

28.02.20 - 71.6458 руб.

27.02.20 - 71.2439 руб.

26.02.20 - 70.4591 руб.

22.02.20 - 69.4191 руб.



















































































































































































































































































































































"AK&M" от 02.03.2020