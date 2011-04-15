Арбитраж поддержал ФАС в споре на закупку работ по реконструкции автодороги в Калужской области за 1.1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



Ранее ФАС рассмотрела жалобу компании "ВАЗ-Строй" на действия ГКУ Калужской области "Калугадорзаказчик" при закупке работ по реконструкции автомобильной дороги Медынь-Гусево-Гиреево с мостом через р. Шаня с НМЦК свыше 1.1 млрд руб.



Как установила ФАС, заказчик не ответил на запрос участника о разъяснении положений закупочной документации, а также на этапе заключения контракта просил указать виды работ, которые подрядчик выполнит самостоятельно без привлечения других лиц, что противоречит нормам ч.2 ст.110.2 закона "О контрактной системе", поскольку такие виды работ определяются заказчиком на этапе формирования документации и являются её неотъемлемой частью.



Не согласившись с решением ФАС, казённое учреждение обратилось в суд. Суд поддержал доводы антимонопольного органа в том, что не ответив на запрос участника, заказчик нарушил ч.4 ст.65 закона "О контрактной системе". Сроки подачи юридически важных сообщений и документов строго регламентированы.



Кроме того, суд отклонил доводы заказчика о правомерности требований предоставить сведения о видах и объёме работ по строительству, реконструкции объектов капстроительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту на этапе заключения госконтракта.



Как уточнил начальник Управления контроля размещения госзаказа ФАС Артём Лобов, положениями закона "О контрактной системе" предусмотрен исчерпывающей перечень сведений и документов на этапе заключения контракта и предоставление вышеуказанных требований в нём не предусмотрено.



Таким образом, Арбитражный суд Москвы поддержал решение ФАС и отказал ГКУ Калужской области "Калугадорзаказчик" в удовлетворении заявленных требований.



"AK&M" от 02.03.2020