Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 3 марта

Банк России установил на 3 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.5373

1 Азербайджанский манат 39.0966

100 Армянских драмов 13.8688

1 Белорусский рубль 29.6860

1 Болгарский лев 37.6006

1 Бразильский реал 14.8264

100 Венгерских форинтов 21.8312

1000 Вон Республики Корея 55.7411

10 Гонконгских долларов 85.2746

10 Датских крон 98.4071

1 Доллар США 66.3274

1 Евро 73.4178

100 Индийских рупий 92.0013

100 Казахстанских тенге 17.4076

1 Канадский доллар 49.7580

100 Киргизских сомов 94.9199

10 Китайских юаней 95.3363

10 Молдавских леев 37.7289

1 Новый туркменский манат 18.9778

10 Норвежских крон 71.2317

1 Польский злотый 17.0578

1 Румынский лей 15.2733

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.0861

1 Сингапурский доллар 47.7553

10 Таджикских сомони 68.5200

1 Турецкая лира 10.6689

10000 Узбекских сумов 69.6259

10 Украинских гривен 26.8030

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 84.8195

10 Чешских крон 28.9665

10 Шведских крон 69.6819

1 Швейцарский франк 68.8258

10 Южноафриканских рэндов 42.7913

100 Японских иен 61.2922

"AK&M" от 02.03.2020