Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 3 марта

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Банк России установил на 3 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.5373
1 Азербайджанский манат 39.0966
100 Армянских драмов 13.8688
1 Белорусский рубль 29.6860
1 Болгарский лев 37.6006
1 Бразильский реал 14.8264
100 Венгерских форинтов 21.8312
1000 Вон Республики Корея 55.7411
10 Гонконгских долларов 85.2746
10 Датских крон 98.4071
1 Доллар США 66.3274
1 Евро 73.4178
100 Индийских рупий 92.0013
100 Казахстанских тенге 17.4076
1 Канадский доллар 49.7580
100 Киргизских сомов 94.9199
10 Китайских юаней 95.3363
10 Молдавских леев 37.7289
1 Новый туркменский манат 18.9778
10 Норвежских крон 71.2317
1 Польский злотый 17.0578
1 Румынский лей 15.2733
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.0861
1 Сингапурский доллар 47.7553
10 Таджикских сомони 68.5200
1 Турецкая лира 10.6689
10000 Узбекских сумов 69.6259
10 Украинских гривен 26.8030
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 84.8195
10 Чешских крон 28.9665
10 Шведских крон 69.6819
1 Швейцарский франк 68.8258
10 Южноафриканских рэндов 42.7913
100 Японских иен 61.2922
"AK&M" от 02.03.2020