Банк России на 3 марта понизил курс евро к рублю почти на 31 копейку до 73.4178 руб., курс доллара США - более чем на 66 копеек до 66.3274 руб.

Банк России на 3 марта понизил официальный курс евро к рублю почти на 31 копейку до 73.4178 руб. с 73.7235 руб., курс доллара США - более чем на 66 копеек до 66.3274 руб. с 66.9909 руб. 29 февраля.



Стоимость бивалютной корзины на 3 марта уменьшилась более чем на 50 копеек (-0.72%) до 69.5181 руб. с 70.0206 руб. 29 февраля.



"AK&M" от 02.03.2020