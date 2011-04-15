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02/03/2020
14:03

Выручка ГК "Детский мир" в 2019 году выросла на 16.1% до 128.8 млрд руб.

Объём консолидированной выручки группы "Детский мир" в 2019 году увеличился на 16.1% до 128.8 млрд руб. по сравнению со 110.9 млрд руб. в 2018 году. Об этом сообщил ритейлер.

Сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов "Детский мир" в Казахстане увеличились на 35.5%.

В 2019 году был открыт 101 новый магазин сети "Детский мир".
Группа компаний "Детский мир" - крупнейший в России оператор розничной торговли детскими товарами. Группа объединяет розничную сеть магазинов "Детский мир", сеть магазинов ELC и интернет-магазины "Детский мир" и ELC.

Объём консолидированной неаудированной выручки группы "Детский мир" в 2019 году увеличился на 16.1% до 128.7 млрд руб. по сравнению со 110.9 млрд руб. в 2018 году. В том числе объём выручки интернет-магазина вырос на 64.5% до 14.4 млрд руб., объём выручки сети "Детский мир" в Казахстане - на 48.1% до 3.7 млрд руб. В 2019 году был открыт 101 новый магазин сети "Детский мир".



"AK&M" от 02.03.2020
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