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02/03/2020
14:22

В.Путин подписал закон об увеличении маткапитала

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении маткапитала. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

С 1 января текущего года выплаты в размере 466.617 тыс. руб. смогут получить семьи, где родился первый ребенок. При рождении второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тыс. руб. и составит 616.617 тыс. руб., а также будет ежегодно индексироваться.

Сокращаются сроки выдачи сертификата и денег, упрощается сам процесс подачи заявки на маткапитал. Так, ПФР примет решение о выдаче сертификата в течение пяти рабочих дней вместо пятнадцати. Если Пенсионному фонду потребуется уточнить какие-то сведения, то этот срок может быть продлён до 15 дней (раньше - месяц).

Уже через один рабочий день решение станет известно получателю маткапитала. Наконец, семьям не нужно будет собирать пакет документов на получение госуслуги, в том числе подтверждать место своего жительства. Пенсионный фонд будет сам выяснять всю необходимую информацию. Сама программа продлится до 2026 года.


"AK&M" от 02.03.2020
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