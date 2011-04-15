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02/03/2020
15:39

МЭР из-за коронавируса к 9 апреля подготовит новый макропрогноз

Минэкономразвития сейчас готовит новую оценку основных параметров и до 9 апреля представит новые сценарные условия развития экономики с учётом влияния внешних факторов. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на бюджетном комитете в Госдуме, говорится в сообщении министерства.

По его словам, в феврале ситуация на мировых рынках изменилась. Причина - растущие опасения относительно негативных последствий нового коронавируса для Китая и глобальной экономики.

"Когда мы в конце января формировали прогноз и наш и аналитиков, они касались того, что экономика Китая уже к концу I квартала начнёт восстанавливаться, соответственно темпы роста экономики Китая и её влияние на мировой рост будет ограничено. Сейчас мы понимаем, что последствия будут более глубокими, в то же время чётких прогнозов развития эпидемиологической ситуации, наверное, никто до конца дать не может", - сказал М.Решетников.


"AK&M" от 02.03.2020
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