МЭР из-за коронавируса к 9 апреля подготовит новый макропрогноз

Минэкономразвития сейчас готовит новую оценку основных параметров и до 9 апреля представит новые сценарные условия развития экономики с учётом влияния внешних факторов. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на бюджетном комитете в Госдуме, говорится в сообщении министерства.



По его словам, в феврале ситуация на мировых рынках изменилась. Причина - растущие опасения относительно негативных последствий нового коронавируса для Китая и глобальной экономики.



"Когда мы в конце января формировали прогноз и наш и аналитиков, они касались того, что экономика Китая уже к концу I квартала начнёт восстанавливаться, соответственно темпы роста экономики Китая и её влияние на мировой рост будет ограничено. Сейчас мы понимаем, что последствия будут более глубокими, в то же время чётких прогнозов развития эпидемиологической ситуации, наверное, никто до конца дать не может", - сказал М.Решетников.





"AK&M" от 02.03.2020