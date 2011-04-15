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02/03/2020
15:47

Минэкономразвития утвердило требования к декларированию потребления энергетических ресурсов

Минэкономразвития утвердило порядок и форму предоставления органами государственной власти и муниципальными учреждениями деклараций о потреблении энергетических ресурсов. Об этом говорится в сообщении министерства.

На основании установленных требований госорганы должны не позднее 30 апреля ежегодно направлять в Минэкономразвития декларации о потреблении энергетических ресурсов, заполненные фактическими данными за отчётный год.

В состав декларируемой информации входят сведения об организации и её филиалах (представительствах), общем потреблении всех видов энергетических ресурсов (в том числе, транспортными средствами) в натуральном и стоимостном выражении, сведения о зданиях, строениях, сооружениях и их энергетической эффективности.

Данные деклараций будут использоваться Минэкономразвития для анализа и прогнозирования объемов потребления энергетических ресурсов государственным сектором, формирования и актуализации комплекса мер государственной политики в направлении повышения энергоэффективности.

"AK&M" от 02.03.2020
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