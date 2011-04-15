Ингосстрах в 2019 году увеличил объём страхования путешествующих на 12% до 4.5 млн

Ингосстрах подвёл итоги сегмента страхования путешествующих за 2019 год – компания урегулировала более 48 тыс. страховых случаев на сумму свыше 550 млн руб. Об этом говорится



в сообщении страховой компании.

Общее количество застрахованных лиц в прошлом году выросло на 112% и превысило 4.5 млн человек.



Период с июня по сентябрь стал пиковым по количеству обращений за медицинской помощью среди туристов, застрахованных в Ингосстрахе. Причины обращений за медицинской помощью туристов, застрахованных в Ингосстрахе различны, но носят сезонный характер. В летний туристический сезон, как правило, это простудные заболевания, связанные с переохлаждением при купании в водоёмах; пищевые отравления и аллергии; сердечно-сосудистые заболевания, связанные с длительным пребыванием на солнце.



Исходя из тенденций последних лет, в зимний туристический сезон российские туристы выбирают пляжный отдых, поэтому характер обращений за медицинской помощью в большей мере аналогичен летнему сезону. Однако отдых на горнолыжных курортах в зимний туристический сезон не теряет своей актуальности, около 30% обращений за медицинской помощью в Ингосстрах в зимний период были связаны с травмами, полученными на горнолыжных курортах Европы и России.



Среди обратившихся за медицинской помощью, застрахованных в компании "Ингосстрах" в 2019 году, самое дорогостоящее лечение получили туристы, которым была организована помощь в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также туристы с тяжелыми травмами после ДТП. На лечение, транспортировку и медицинскую репатриацию по каждому случаю была израсходована вся страховая сумма по полису.



Анализ портфеля Ингосстраха показывает, что по итогам 2019 года изменились страны-лидеры по количеству российских туристов, обратившихся за медицинской помощью. Первое место заняла Турция, продемонстрировав двукратное увеличение количества заявленных и урегулированных страховых случаев. Наиболее частые причины обращений: энтеровирусные инфекции, болезни ЛОР-органов, травмы (ушибы, переломы).



Европейские страны, закрепив лидерство по количеству застрахованных лиц и совокупному объёму выплат, находятся на втором месте по количеству урегулированных случаев. Наиболее часто за помощью обращались клиенты Ингосстраха, отдыхавшие на Кипре. Распространенные причины обращений - простудные заболевания и кишечные инфекции.



Таиланд занял третью строчку в рейтинге, показав 4-х кратный рост урегулированных страховых случаев. Клиенты компании обращались за помощью в связи с вирусными заболеваниями (в том числе лихорадкой Денге), травмами, полученными при управлении моторными транспортными средствами, пищевыми расстройствами (отравления).



Ингосстрах отмечает качественное улучшение ситуации с проникновением страхования путешествующих по России. В 2019 г. компания увеличила портфель застрахованных лиц в 3.6 раза, урегулировав свыше 3.6 тыс. случаев. Регионы-лидеры по количеству обращений: курорты Краснодарского края, в том числе активный отдых на горнолыжных склонах Сочи и курорты Крымского полуострова. Частые причины обращений - простудные заболевания, кишечные инфекции и бытовые травмы. Средний размер возмещения превысил 4.8 тыс. руб.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 02.03.2020