Газпром усиливает меры по оптимизации затрат компаний группы. Об этом говорится в сообщении компании.



Так, совет директоров ПАО "Газпром" принял к сведению информацию о результатах оптимизации (сокращения) затрат в 2019 году и направлениях оптимизации затрат группы "Газпром" в 2020 году.



Газпром системно работает над повышением эффективности операционных и инвестиционных затрат и контролем над ними. Это позволяет компании сохранять темпы роста расходов на минимальном уровне.



Значительное внимание уделяется подготовке бюджета ПАО. Ежегодно при формировании расходной части бюджета на предстоящий год Газпром устанавливает жесткие лимиты затрат для головной компании и её дочерних обществ, и активно ищёт резервы для оптимизации издержек. Инвестиционные проекты компания ранжирует по степени приоритетности - в зависимости от их стратегической значимости и эффективности.



Такой подход обеспечивает существенную экономию - например, при планировании бюджета на 2020 год Газпром снизил расходную часть на 65.7 млрд руб. По мере исполнения бюджета компания продолжает поиск дополнительных возможностей для снижения расходов.



Одновременно Газпром совершенствует процесс подготовки бюджетов компаний группы и усиливает контроль за их исполнением. В частности, в 2019 году был актуализирован набор ключевых показателей эффективности (КПЭ) в сфере бюджетирования для 822 организаций в зависимости от их вида деятельности.



Важное нововведение - с 2020 года Газпром перешёл на рассмотрение и утверждение консолидированных бюджетов трёх основных субхолдингов группы: "Газпром межрегионгаз", "Газпром энергохолдинг" и "Газпром экспорт". Ранее Газпром контролировал их финансово-экономические показатели, применяя индивидуальные решения - используя систему КПЭ и участвуя в процессе бюджетирования в основном головных организаций субхолдингов. Новый подход повысит прозрачность организации бизнес-процессов в субхолдингах и контроль над их операционными и инвестиционными показателями, поможет выявить потенциал дальнейшего роста и развития наиболее приоритетных направлений деятельности.



Серьезный экономический эффект достигается в ходе реализации ежегодных программ повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО "Газпром", а также организаций Группы. Каждая программа включает перечень конкретных мероприятий по отдельным направлениям деятельности.



Среди основных разделов программы Газпрома на 2020 год - оптимизация сметной стоимости проектов на этапе проектирования, снижение затрат при закупках товаров, работ и услуг, меры по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Дополнительно планируется привлечь средства путём отчуждения непрофильных активов Газпрома.



Газпром последовательно расширяет сферу применения передовых инструментов для увеличения эффективности управления финансовыми средствами группы. Например, компании группы при реализации инвестиционных проектов активно используют услугу банковского сопровождения договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.



Помимо этого, Газпром продолжает развитие централизованной системы физических денежных пулов, которая дает возможность оптимально перераспределять ликвидность внутри компаний группы, снижая их потребности в привлечении внешнего финансирования и обеспечивая дополнительные доходы от размещения временно свободных денежных средств. Система денежных пулов уже объединяет счета 484 российских и зарубежных компаний группы, в разных стадиях подключения - еще более 160 организаций.



Полноценный контроль над расчётами 140 крупнейших дочерних компаний группы в соответствии с передовыми российскими и международными практиками обеспечивает специальный центр обслуживания - ООО "Газпром ЕРЦ". Идёт работа по подключению к сервисам центра других дочерних компаний группы.



Отдельно отмечено, что компания четко следует указаниям Правительства РФ о снижении операционных расходов - соответствующий КПЭ включен в систему ключевых показателей эффективности деятельности ПАО "Газпром". Целевое значение этого показателя в 2020 году планируется установить на уровне 2%.



Правлению поручено продолжить работу по оптимизации затрат Газпрома в 2020 году.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Прибыль Газпрома за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 4% до 1.107 трлн руб. с 1.064 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.048 трлн руб. против 1.017 трлн руб. Прибыль от продаж составила 972.631 млрд руб. против 1.385 трлн руб. (-30%). Прибыль до налогообложения увеличилась на 6.35% до 1.399 трлн руб. с 1.316 трлн руб.



"AK&M" от 02.03.2020